Cato maakt foto's van bizarre dingen in Brussel: "Steps in bomen of duiven met salami rond hun nek: je ziet het hier allemaal"

"Tijdens de coronacrisis ging ik vaak wandelen en dan viel het me op wat voor gekke dingen je allemaal op straat zag", vertelt Cato Beljaars, afkomstig uit Diest, maar sinds een paar jaar inwoner van onze hoofdstad. "Ik begon er foto's van te nemen en na een tijdje ben ik die op Instagram gaan posten onder de noemer 'Weird Things in Brussels'. Ik merkte dat mensen dat echt leuk vonden en kreeg veel volgers. Mensen begonnen me ook zelf foto's en filmpjes van gekke dingen in Brussel door te sturen."