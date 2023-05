Child Focus eert langdurig vermiste kinderen met muurschildering van kleuter die in 1985 verdween in Molenbeek: "Hoop nooit opgeven"

Child Focus wil in de toekomst gelijkaardige muurschilderingen maken voor alle langdurig vermiste kinderen in de buurt van de plek waar ze opgegroeid of verdwenen zijn. De stichting doet daarvoor een oproep aan iedereen die over een muur van minimum 130 vierkante meter beschikt, liefst op een plaats met veel verkeer. "Help ons om de hoop levend te houden voor deze kinderen en hun naasten door je muur gratis te schenken aan Child Focus", aldus de organisatie.