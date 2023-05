Eerste circulaire waterleiding van Antwerpen vult vijver Stadspark met grondwater van bij Den Bell

Met het opgevangen grond- en regenwater wil de stad verkoeling brengen, de grondwaterstand handhaven en eventueel planten bewateren of de perken in de ZOO van Antwerpen van water te voorzien. "We hebben daarvoor veel te lang drinkwater gebruikt, terwijl dit een vrij eenvoudige oplossing is. We zijn ons waterbewustzijn kwijtgespeeld. Opmerkelijk omdat Antwerpen er is dankzij de Schelde. Gelukkig denken politici en planners weer meer na over de aanwezigheid van water in de stad. In onze stad gaan we met zes circulaire leidingen miljoenen liters water in het centrum houden en niet naar de Schelde laten vloeien."