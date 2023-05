Craeybeckxtunnel was tijdlang dicht nadat slagbomen plots naar beneden gingen: "We zoeken uit wat er gebeurd is"

De Craeybeckxtunnel is in beide richtingen een tijdlang volledig afgesloten geweest door een technisch probleem met de slagbomen. Normaal mogen die alleen sluiten in geval van nood, maar nu gingen ze plots toch naar beneden. "We zoeken uit wat er gebeurd is", meldt het Vlaams Verkeerscentrum. De wachttijden liepen op tot bijna een uur in beide richtingen.