Dader home-invasions in Sint-Pieters-Woluwe met bijzondere modus operandi opgepakt

De man werd twee weken geleden opgepakt bij een huiszoeking in het kader van een lopend gerechtelijk onderzoek. "Bij de huiszoeking werd een vuurwapen aangetroffen, alsook een deel van de voorwerpen die gestolen werden bij de feiten", meldt de politiezone Montgomery (Etterbeek, Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Pieters-Woluwe). "Speurders troffen er ook een grote geldsom aan."

De 33-jarige verdachte werd na verhoor voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die besliste om de man aan te houden. Hij werd overgebracht naar de gevangenis, in afwachting van het verdere onderzoek.

Volgens de politie pleegde de dertiger minstens drie home-invasions. Eén in Sint-Pieters-Woluwe en twee in Schaarbeek. In april van dit jaar drong hij met geweld de woning van een 80-jarige vrouw uit Sint-Pieters-Woluwe binnen, nadat hij een smoesje had gebruikt om zijn aanwezigheid te verklaren. "Het slachtoffer werd wederrechtelijk vastgehouden in haar woning", zegt de politie. "De man eiste waardevolle voorwerpen, waarmee hij aan de haal ging. De verdachte had een zeer bijzondere modus operandi. Hij ‘waste’ zijn slachtoffers zorgvuldig met zeep om alle sporen te verwijderen. Daarna sloot hij hen op zodat ze de hulpdiensten niet konden verwittigen."

Op basis van het onderzoek legde de politie het verband met twee gelijkaardige feiten in Schaarbeek, waarna de verdachte kon worden geïdentificeerd.