Aalsterse armoedevereniging krijgt extra middelen: "Dankzij vereniging mag ik gewoon mens zijn ongeacht mijn inkomen"

Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen heeft verschillende projecten lopen om armoede te bestrijden, zoals KOALA, dat activiteiten organiseert voor kinderen en hun ouders, en Babyboon, dat zwangere vrouwen voor en na de bevalling bijstaat.

Voor het eerst in tien jaar stijgt de jaarlijkse subsidie van de vereniging, van 59.566 naar 71.260 euro. "We hebben beslist om de werkingsmiddelen voor 58 lokale verenigingen waar armen zélf het woord nemen, met 20 procent te verhogen", legt Vlaams minister voor Armoedebestrijding Benjamin Dalle (CD&V) uit. "Ik heb geleerd dat het heel belangrijk is om te luisteren naar mensen in armoede. Zij zijn de deskundigen van hun eigen leven, zij weten wat het is om op te groeien en te leven in armoede. Ze kunnen ons ongelooflijk veel tips en adviezen geven over hoe je met armoede moet omgaan en welke oplossingen we vanuit het beleid kunnen zoeken."