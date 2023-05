Rugbyclub uit Dendermonde klaar voor Flanders Open Rugby tornooi

Het rugbytornooi is iets speciaals: het gaat om de sport, maar ook om de sfeer van een festival. Er is ook muziek en elke editie heeft een thema, dit jaar is het Mexico. "Er komen dan spelers toe die verkleed zijn in het thema, we zullen veel sombrero's zien", lacht Marianne. De spelers en hun entourage logeren in tenten die opgesteld worden op weilanden. "Ze krijgen een barbecue en ontbijt. Honderden vrijwilligers zorgen onder meer voor ontbijt voor 2.500 personen. En we hebben nooit problemen, alles verloopt altijd goed." De meeste spelers komen per trein naar Dendermonde, of met bussen, daar zijn parkings voor voorzien.