Econoom na Duitse recessie: "Mogelijk begin van verschuiving van onze welvaart naar Azië"

De Duitse economie is in recessie: ze is twee kwartalen na elkaar gekrompen. Voor Carsten Brzeski, hoofdeconoom bij ING Duitsland, komt dit uiteindelijk niet als een verrassing, hoewel er even hoop was op beter: "Het is vooral de particuliere consumptie die het slecht deed. Omdat de structurele problemen gaan blijven, zie ik de komende jaren toch vooral als jaren van stagnatie eerder dan nieuwe groei." En dat is ook voor België geen goed nieuws.