In Genk rijden vanaf volgende week dinsdag nieuwe elektrische bussen rond

"Op de stelplaats van De Lijn in Winterslag worden de eerste 20 elektrische bussen in Limburg geleverd", zegt Vlaamse minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). "We hebben heel de stelplaats gemoderniseerd door ervoor te zorgen dat hier laadinfrastructuur is." Tot op heden reden er in heel Vlaanderen 13 elektrische bussen rond. In een eerste fase zullen er 20 elektrische bussen geleverd worden op de stelplaats in Winterslag. Vanaf 30 mei zullen de eerste 4 elektrische bussen van de nieuwe generatie rondrijden in Genk. Het is de bedoeling dat er tegen 2027 minstens 1.370 elektrische bussen rijden in Vlaanderen en tegen 2035 zou heel de vloot van De Lijn CO2-neutraal moeten zijn.