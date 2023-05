Eenmansbetoger Jos stapt naar gouverneur om tijdelijke schorsing van burgemeester van Wellen te vragen: "Ze weigert een schriftelijk antwoord op mijn betogingsaanvraag"

Burgemeester van Wellen Els Robeyns (Vooruit) vindt het bijzonder jammer dat De Block een tijdelijke schorsing eist, terwijl de gemeente zijn eenmansbetogingen zonder problemen laat doorgaan.

"Hij zoekt problemen waar er eigenlijk geen zijn", zegt Robeyns. "We laten hem zijn gang gaan en voor een eenmansbetoging is er trouwens geen schriftelijk antwoord verplicht. Dat hebben we hem deze ochtend via mail laten weten. Ik begrijp dus niet dat ik even later opgezadeld word met een persoonlijke klacht en er een tijdelijke schorsing wordt geëist. Het is een zet die zeer laag bij de grond ligt."