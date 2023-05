Eerste circulair bedrijventerrein van Limburg komt in Voeren: "Energieneutraal en met wegen uit grasfalt"

In Voeren was er tot nu toe geen enkel bedrijventerrein, maar daar komt met dit circulair bedrijventerrein verandering in. "Met de eerste kmo-zone op Voerens grondgebied geven we invulling aan een jarenlange behoefte van tal van zelfstandigen en lokale ondernemers", vult de burgemeester nog aan. "Zo krijgen onze ondernemers de mogelijkheid om zich te vestigen op een geschikte locatie en bieden we ruimte zodat ze zich op een professionele manier verder kunnen ontwikkelen. Want nu ligt een tiental bedrijven zonevreemd, noodgedwongen, omdat er nu eenmaal geen alternatief is. Nu kunnen we deze ondernemers een toekomstperspectief bieden en kunnen we de lokale economie en werkgelegenheid ondersteunen."