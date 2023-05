Eerste Vlaamse wilde bijenreservaat geopend op oude mijnterril in Waterschei

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft samen met enkele schoolkinderen het allereerste wilde bijenreservaat van Vlaanderen geopend op de grens tussen As en Genk, op de oude mijnterril van Waterschei. "We proberen in elke provincie twee bijenreservaten in een natuurgebied te ontwikkelen. Dat is een gebied waarin we heel veel aandacht hebben voor de bijen. Dat betekent voldoende voeding voor de bijen, in een gebied waarin ze zich thuis voelen. Hier in Waterschei werken we met schapen die de begrazing doen, zodat het gras niet te hoog staat en de bijen zich kunnen nestelen."