Niet alleen Zwitserse emmentaler mag emmentaler heten, ook "kopieën" uit Frankrijk en Duitsland mogen de naam dragen

De gatenkaas, bij ons een favoriet voor op onze pasta bolognese, komt traditioneel uit de Emme-vallei in Zwitserland. In het land zelf heeft ze wel het label "Beschermde Oorsprongsbenaming" gekregen. Maar ook in verschillende Franse regio's en in het Duitse Beieren wordt Emmentaler geproduceerd.

Volgens Emmentaler Switzerland zijn dat kopieën. Daarom wilde de belangengroep er voor zorgen dat alleen de Zwitserse variant nog de naam emmentaler mag dragen. De niet-Zwitserse producenten zouden dan de specifieke regio moeten vermelden op het etiket.