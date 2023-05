Universiteit Hasselt reikt eredoctoraat uit aan virologe Erika Vlieghe: "Voor haar verbindende inzet tijdens de coronapandemie"

Virologe Erika Vlieghe heeft tijdens de coronacrisis een pertinente rol opgenomen, en dat is ook promotor prof. dr. Jeroen Van Der Hilst niet ontgaan. “We hebben in de coronaperiode heel veel polemiek gekend en Vlieghe was net de figuur die voor verbinding zorgde. Ze heeft informatie vanuit de wetenschap voorgelegd, en het heft in handen genomen. Dat hadden we nodig.”