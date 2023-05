Fastned opent twintigste snellaadstation in België aan Welkomstlaan in Halle

"De carpoolparking Sint-Rochus beschikt over acht laadplaatsen met een maximale capaciteit van 300 kW en heeft ook de mogelijkheid om later uit te breiden", zegt Tuur De Coninck, country manager voor België bij Fastned. "Elektrische rijders kunnen er in een kwartier tot 300 km bereik opladen met groene stroom van zon en wind. Net zoals de andere stations van Fastned is het herkenbaar aan zijn typische gele waaierdak bedekt met zonnepanelen. Om het zo comfortabel mogelijk te maken voor rolstoelgebruikers, hebben we geen opstapjes geplaatst. Betalen kan op allerlei manieren, ook gewoon met een bankkaart."