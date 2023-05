Fietsersbond Tervuren hekelt plannen voor fietssuggestiestroken: "Het blijft nog steeds heel onveilig"

In Tervuren staat de aanleg van fietssuggestiestroken op onder meer de Brusselsesteenweg donderdagavond op de agenda van de gemeenteraad. Zo'n strook is geen volwaardig fietspad: automobilisten mogen erover rijden, erop parkeren en ze hoeven de fietsers die erop rijden geen voorrang te verlenen. De plaatselijke Fietsersbond is teleurgesteld.

Volgens de vereniging is een fietssuggestiestrook geen volwaardige oplossing voor de verkeersveiligheid. Ze vreest ook dat een heraanleg of echte aanpassing van de verkeerssituatie hiermee op de lange baan wordt geschoven. "We moeten niet denken dat dat fundamenteel iets aan de verkeerssituatie zal veranderen. Auto's gaan op de fietsstrook staan, waardoor fietsers toch weer tussen de auto's zullen moeten manoeuvreren", klinkt het bij Dafydd Ab Iago van Fietserbond Tervuren.