Gedetineerden in de gevangenis van Turnhout maken zaadknikkers met bloemen voor bijen

Vanaf zondag gaat Natuurpunt de zaadknikkers uitdelen. "Uit 1 of 2 knikkers kan je al heel wat bloemen zien verschijnen. Je mag ze in de tuin verspreiden of op een perkje in de stad. Als je ze dan ook nog af en toe wat water geeft, kan iedereen ervan genieten, ook de gedetineerden. Het is de bedoeling dat je foto's neemt van de bloemen en die met vermelding #groenindetentie op de sociale media verspreidt. Dan komen ze ook bij de gedetineerden terecht."

Zaadknikkers kunnen opgehaald worden op de zondagopening van het Natuurpunt Museum in Turnhout op 28 mei vanaf 13 uur en tijdens de open tuindagen van de Stadboerderij op zondag 4 juni vanaf 13 uur.