Eerstelijnszone Pajottenland deelt "gele doos" uit voor bewaren van medische info: "Zo kunnen we levens redden"

Het gebeurt soms dat een hulpverlener in een woning aankomt van iemand die alleen woont. Dan is er niemand om extra informatie aan te vragen. De gele doos moet dat probleem oplossen. Het is ook belangrijk om de medische info geregeld te updaten. "We vragen daarom ook aan mantelzorgers en familieleden om daar mee op toe te zien. Hoe meer informatie er beschikbaar is, hoe beter. We beperken ons nu in eerste instantie tot 80-plussers, maar andere mensen mogen natuurlijk altijd zelf zo'n gele doos maken en bewaren", aldus nog de voorzitter van de Eerstelijnszone Pajottenland.