Gedetineerde die matras in brand stak in cel in Turnhout, is overleden aan zijn brandwonden

Een man van 50 is overleden aan brandwonden die hij vorige week had opgelopen in z'n cel in de gevangenis van Turnhout. De matras van de gedetineerde had er vuur gevat. Het is niet duidelijk of dat met opzet gebeurde, of dat een sigaret de brand had doen ontstaan. Het gevangenispersoneel kon de brand snel blussen en zo vermijden dat het vuur zich verspreidde naar andere cellen.