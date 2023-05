Ham zet veilige schoolroutes letterlijk en figuurlijk in de verf met 3D-grondschilderingen

't Gangske werd vanmiddag feestelijk geopend door de lagere schoolkinderen, in het bijzijn van Rianne. “We hopen dat de leerlingen samen met hun ouders en grootouders veel wandelplezier beleven op deze veilige route naar school”, vertelt schepen van Onderwijs Debbie De Bruyn.

De grondschilderingen zijn een onderdeel van een groter actieplan rond verkeersveiligheid in de buurt van scholen. “Verkeersveiligheid is een prioriteit", zegt schepen van Mobiliteit Robert Vandezande (Open VLD). "In de omgeving van alle kleuter- en basisscholen van Ham hebben we nieuwe maatregelen ingevoerd. Denk daarbij aan fietsstraten, fietssuggestiestroken en regenboogzebrapaden."