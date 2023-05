Harelbeekse Haan nog steeds niet terug op kerktoren door discussie met verzekering

Als de verzekering het been stijf houdt, zit er volgens de stad niets anders op dan een erfgoeddossier op te starten om de haan terug te plaatsen. "Op die manier kunnen we 60 procent van de kosten recupereren, maar het opstellen van zo een dossier zal maanden duren. Het gaat over een behoorlijke som geld, een meervoud van de 10.000 euro van vorig jaar, omdat een gespecialiseerde firma nu naar Harelbeke moet komen om de haan terug te plaatsen", aldus Duchi.

En voor wie het zich afvraagt: in Harelbeke kraait er effectief een haan naar de verdwenen kerkhaan. "We krijgen vaak de vraag van inwoners waar hij naartoe is. Hij ligt momenteel opgebaard bij de aannemer, in afwachting van zijn terugplaatsing."