Izegem telt af naar BK wielrennen met klok op Grote Markt

"We zijn duidelijk met Izegem in het hart van de wielersport beland", zegt de voorzitter van Belgian Cycling Tom Van Damme. "Wielerlegende Patrick Sercu heeft lange tijd in Izegem gewoond en in de omgeving vinden we op vandaag heel wat talent bij de jeugd. Deze regio in West-Vlaanderen heeft altijd al een speciale rol gespeeld in de wielersport en dan is het ook echt leuk dat hier een Belgisch kampioenschap voor de elites kan komen. Een evenement dat voor ons echt wel het hoogtepunt van het jaar is."