Amerikaanse actrice Jamie Lee Curtis te gast in restaurant Siphon in Damme: "Ze komt genieten van de rust in België"

Hoog bezoek in Siphon in Damme, West-Vlaanderen: het restaurant kreeg gisteren niemand minder dan de Amerikaanse actrice Jamie Lee Curtis over de vloer. De Oscarwinnares dronk er een koffie op het terras. “We hebben haar daar in alle rust van laten genieten, maar een fotootje hebben we natuurlijk wel gevraagd”, vertelt algemeen manager Josephine Cornilly.