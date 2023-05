Opnieuw problemen met hangjongeren aan Antwerpse De Keyserlei: minderjarigen maken amok in fastfoodrestaurant

De buurt heeft al een tijdje last van overlast door hangjongeren. "Sinds de paasvakantie is de politie al verschillende keren moeten tussenkomen bij overlast van hangjongeren rond het Operaplein, de Keyserlei en het Centraal Station. Afgelopen weekend is er daar ook een verhoogd toezicht geweest om dat soort overlastplegers te kunnen identificeren. Het is iets dat toch al enige tijd speelt en we dus zeker blijven opvolgen", aldus de Antwerpse politie.