Geen Belgische zangers naar de finale van de Koningin Elisabethwedstrijd: "Competitie was bikkelhard"

Maar hoe beslist de jury nu over de kwaliteiten van deze stuk-voor-stuk steengoede zangers? Peter De Caluwé, lid van de internationale jury en tevens directeur van De Munt, lichtte een tip van de sluier bij Nicole Van Opstal op Canvas en Klara: “Het gaat echt om de expressie, hoe je een verhaal overbrengt, hoe een zanger een heel persoonlijke lading kan geven aan een opera of een lied.”

Naast operadirecteurs zoals De Caluwe zitten er ook zangers in de jury. Ze kijken allemaal anders naar de kandidaten op het podium. Peter De Caluwe steekt niet onder stoelen of banken dat een operadirecteur meteen ook inschat of iemand geschikt is voor een bepaalde rol. Hoewel het jureren voorgaat op het casten. Er is trouwens geen overleg tussen de juryleden; hun individuele punten worden opgeteld.