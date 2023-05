Kinesist uit Sint-Katelijne-Waver krijgt 40 maanden gevangenisstraf met uitstel voor verkrachting zwakbegaafde patiëntes

In september 2020 kwamen de feiten bovendrijven nadat een van de slachtoffers aan een vriend vertelde dat de kinesist haar had verkracht. Dat bereikte uiteindelijk haar bewindvoerster, die klacht indiende bij de politie. De kinesist werd verhoord en ontkende de feiten, maar sprak wel over een affaire met een andere patiënte. Na verder onderzoek bleek het ook daar om een verkrachting te gaan.