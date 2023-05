Kraainem wil aanpassing verkeerslichten nadat meisje onder tram belandt: “Signalisatie kan veiliger”

Gisteren belandde een 14-jarig meisje onder de tram ter hoogte van de Oscar de Burburelaan op de grens van Wezembeek-Oppem en Kraainem. Ze raakte zwaargewond aan het hoofd. Het meisje is niet in levensgevaar. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van het incident is, maar volgens de eerste vaststellingen van de politie zou het meisje, ondanks het rode licht, overgestoken hebben.