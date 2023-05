Kristof Calvo (Groen) over zijn afscheid van de nationale politiek: “Ik heb een probleem met de sfeer in de Wetstraat”

“Ten tweede denk ik dat het grootste probleem van deze tijd is dat mensen niet alleen hun geloof verliezen in de politiek, maar ook hun geloof verliezen in dat het anders kan. Dan denk ik dat het extra belangrijk is dat er plekken en projecten zijn - ook al is het op lokaal niveau - die dat tonen.”

“Ten derde denk ik dat mensen er vooral hun buik van vol hebben dat politici a zeggen en b doen. En ik wil zo niet zijn. Ik heb een opvatting over politiek. Ik wil integer in de politiek staan. Vandaag is de meest integere keuze, de keuze die ik heb gemaakt. Volgens sommigen verlies ik nu status. Je m’en fous.”