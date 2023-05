Groen-kopstukken verlaten nationale politiek: wat is er aan de hand en wat betekent dat voor de verkiezingen? 

In een tijdspanne van minder dan uur moest Groen covoorzitter Jeremie Vaneeckhout vanochtend op sociale media twee van zijn parlementsleden succes wensen met hun verdere carrière. Kristof Calvo en An Moerenhout komen niet meer op bij de verkiezingen volgend jaar in juni. Het is tekenend voor de snelheid waarmee Groen-politici de laatste weken hun afscheid van de nationale politiek aankondigen. Wat is er aan de hand?