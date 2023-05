Man die zijn verloofde hardhandig heeft omgebracht in Ingelmunster, is schuldig bevonden aan doodslag

Doodslag en geen moord. Dat is waarvoor Steven Marijsse nu veroordeeld is. Advocaat van de beschuldigde Filip De Reuse is tevreden dat de jury oordeelt dat Marijsse zijn verloofde niet met voorbedachte rade heeft omgebracht. "Wij hebben uitgelegd aan de jury dat de feiten zich niet hebben afgespeeld in een stabiele gemoedstoestand en dat het een opwelling van geweld was. De man heeft daar niet over nagedacht en is planmatig te werk gegaan. De jury heeft dat aanvaard."