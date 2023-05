Meer Brusselaars emigreren naar andere Gewesten

In 2021 zijn 23.854 personen uit de rest van België in het Brussels Gewest komen wonen. Dat aantal interne immigraties is sinds 1992 relatief stabiel gebleven. Toch was het in 2020 (23.585) en 2021 lager dan in de jaren vóór de COVID-19-pandemie, toen de instroom ongeveer 26.000 personen bedroeg.