606.000 migranten bijgekomen in Verenigd Koninkrijk in 2022, 6 keer meer dan regering wil: "We blijven streven naar duurzaam niveau"

De nettomigratie mag dan iets lager uitgevallen zijn dan voorspeld, ze ligt nog altijd veel hoger dan de Britse regering zou willen. Al jaren streven de opeenvolgende Conservatieve regeringen naar een maximum van 100.000 extra immigranten per jaar. Ook de huidige premier Rishi Sunak vindt het aantal veel te hoog. Migratie was ook een belangrijk thema tijdens het Brexitreferendum in 2016.

Volgens oppositiepartij Labour heeft de regering geen plan en geen grip op de immigratie. Volgens minister van Immigratie Robert Jenrick blijft de regering zich echter engageren om de nettomigratie tot op een "duurzaam niveau" terug te brengen. Hij benadrukte ook dat, ondanks het "veel te hoge" cijfer voor het hele jaar, de nettomigratie in de tweede helft van het jaar wel is beginnen af te vlakken.

Britse werkgevers zien de immigranten wel graag komen, want er is grote vraag naar arbeiders en werknemers. In sommige sectoren komt meer dan 90 procent van de sollicitanten naar verluidt uit het buitenland. Er is een acuut tekort aan gespecialiseerde vaardigheden in het VK zelf, klinkt het.

Het is een groot dilemma voor de Britse regering: het aantal immigranten doen afnemen in tijden van een acute krapte op de arbeidsmarkt. Met parlementsverkiezingen in aantocht (wellicht in najaar 2024), wordt de koppeling van beide vast en zeker een verkiezingsthema.