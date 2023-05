Minister Van Peteghem geen voorstander van verplichte renteverhoging op spaargeld: “We moeten het hoofd koel houden”

Minister van Consumentenzaken Alexia Bertrand (Open VLD) liet iets meer opening dan haar collega-minister. Ze herhaalde haar waarschuwing van vorige week dat het verhogen van de wettelijke minimumrente wel degelijk een optie is als de banken niets doen. “Het is elke dag moeilijker te verantwoorden dat er niks gebeurt. Ingrijpen in de markt is nooit ideaal en het kan verstorend werken, maar ik sluit echt niks uit.”