Tina Turner extra in de kijker op expo van fotograaf Herman Selleslags in Antwerpen

Selleslags vertelt dat Turner ook altijd aangenaam was in de omgang. "Ze zei altijd vriendelijk goedendag. En dat kan je niet van iedereen zeggen. Je hebt er die goed óf vriendelijk zijn, en er zijn er die vriendelijk én goed zijn. En bijvoorbeeld The Rolling Stones zaten niet bij die laatste. Die waren niet echt sympathiek. Tina Turner wel", lacht hij.

De zangeres had al wel snel door dat Mick Jagger en co het ver zouden schoppen. Dat vertelt Selleslags bij de foto die al in de etalage van de galerie is gezet. "Het was de eerste keer dat ik haar fotografeerde in 1966. Ze zat toen samen met The Rolling Stones in een programma. Toen zei ze 'ja, die jongens hebben wel een toekomst, maar ze zouden wat meer moeten bewegen'. Jagger heeft goed geluisterd!"