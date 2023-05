Een bak bier, bellenblazer én Jerom uit Suske en Wiske: SMAK in Gent pakt uit met covidkunst in "Motel Corona"

Over één kunstwerk hoefde Paschalidis niet lang te twijfelen of ze het in de tentoonstelling zou opnemen. “De installatie “Motel Corona” van Liliane Vertessen uit 1994 lag voor de hand én was een aankoop om een hiaat in onze collectie te vullen. De titel heeft niks met onze huidige associatie met corona te maken, maar verwijst naar de bak Coronabier die in het werk te zien is. Hierdoor ontstaat een grappig verband met het heden en maakt het werk een soort sprong in de tijd.”