Na 35 jaar triatlon in de Boerenkreek, verhuist wedstrijd naar centrum Sint-Laureins en Leopoldkanaal

Voor het eerst verlaten de organisatoren de Boerenkreek en trekken richting de dorpskern van Sint-Laureins. “We flirten een dag lang met de grens tussen België en Nederland. Zwemmen doen we in het Leopoldkanaal om het probleem van blauwalg in de Boerenkreek te vermijden. Het fietsen en lopen werken we af op de grens tussen België en Nederland. Het fietsen zal onze atleten tot in Sluis in Nederland brengen."