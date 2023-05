Nederlandse minister Kaag in tranen omdat dochters vrezen voor haar leven

Na het tonen van het filmpje van haar dochters reageert Kaag zichtbaar geëmotioneerd op de oproep van haar dochters. “Ja, ik ben er een beetje stil van”, reageert ze eerst, waarna de tranen niet meer kan bedwingen en zegt "we hebben het er niet vaak genoeg over”. “Ze maken zich zorgen en ik denk dat hun zorgen reëel zijn."

In de uitzending zegt Kaag verder dat ze nog geen definitieve keuze heeft gemaakt of ze wil doorgaan: “Ik ga hier niet nu mijn vertrek aankondigen.” Maar ze erkent dat haar gezin opgelucht zou zijn als ze stopt en weer wegtrekt uit Nederland. Voor ze in de politiek ging, heeft Kaag namelijk vooral in het buitenland gewoond en gewerkt als diplomaat. Daardoor groeiden haar dochters ook op in het buitenland.