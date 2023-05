Nieuw Jessa Ziekenhuis in Hasselt wil tegen 2050 volledig energieneutraal zijn

Het Jessa Ziekenhuis bestaat nu nog uit 3 aparte zorgcampussen en een logistieke campus. "En daar wordt nu nog met gas en zelfs stookolie gewerkt", legt Zwinnen uit. "De verwarmingsketels draaien op gas, maar voor het geval die zouden uitvallen kunnen we overschakelen naar de installaties op stookolie. Een ziekenhuis moet altijd verwarmd kunnen worden, patiënten zouden het anders heel snel koud krijgen, want het zijn oude gebouwen."

Voor het geval de stroom uitvalt, heeft het ziekenhuis een reeks noodgeneratoren op diesel. We hopen dat we op termijn kunnen overschakelen naar noodgeneratoren op waterstof, bijvoorbeeld. Want we willen op de nieuwe site niet werken met fossiele brandstoffen, maar voorlopig gaat dat nog niet. De vermogens van die installaties zijn nog te klein. Met batterijen werken is voorlopig ook geen optie, we zouden dan een gigantisch lokaal vol batterijen nodig hebben. Maar in de toekomst zullen we daar zeker een oplossing voor vinden."