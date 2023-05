"Nieuwe aanwijzingen" in zoektocht naar kinderen die vermist raakten in jungle in Colombia

Op 1 mei stortte een klein eenmotorig vliegtuigje neer in het dichtbegroeide regenwoud in het binnenland van Colombia. Het had eerder een noodsignaal uitgestuurd toen het in de buurt van de stad San José del Guaviare vloog. Toen de hulpdiensten het vliegtuigje op 16 mei terugvonden, bleek dat de drie volwassenen aan boord overleden waren. Maar het toestel had nog vier andere inzittenden: kinderen van 13, 9 en 4 jaar en een baby van 11 maanden. Zij waren spoorloos.