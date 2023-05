Al 16 jaar vermist, toch zoekt de politie al dagenlang opnieuw naar sporen van Madeleine McCann in Portugees stuwmeer: dit weten we al

De grote vraag is waarom de politie nu toch na al die jaren een nieuwe zoekactie gestart is en wat ze hopen te vinden? Veel duidelijkheid daarover is er niet. De Duitse openbare aanklager Hans Christian Wolters zei enkele dagen geleden in de Duitse media: "We hebben redenen om aan te nemen dat we daar bewijs kunnen vinden."

Over welke aanwijzingen het precies gaat, is niet duidelijk. Al komen ze zéker niet van de hoofdverdachte. "Het zijn geen tips die afkomstig zijn van de verdachte. Maar je kan je voorstellen dat we niet zomaar ergens in Portugal gaan zoeken en dat er dus een goede reden voor moet zijn. We hebben er een. Maar ik vraag om begrip dat ik op dit moment om tactische redenen niet kan onthullen."