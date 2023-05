Europees Parlement opent onderzoek naar Assita Kanko (N-VA) door "ongeoorloofd veeleisend gedrag"

Op Twitter bevestigt Kanko dat er een onderzoek loopt. Tegelijkertijd reageert ze dat ze betreurd is dat het nieuws verspreid wordt, nog voor er een uitspraak is. "Een gewezen medewerker heeft in het Europees parlement een tijd geleden een klacht ingediend tegen zijn ontslag", schrijft ze. "Die klacht is volgens een procedure reeds behandeld en is op 17 mei volledig geseponeerd."