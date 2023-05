Oprichter van Brussels opvangcentrum klaagt onveiligheid rond Zuidstation aan: "Gebrek aan politieke wil"

Begin deze maand sloot Doucheflux noodgedwongen de deuren van het dagcentrum in de buurt van het Zuidstation. De vzw biedt er al jaren hulp aan mensen in de meest precaire situatie, maar kreeg de voorbije maanden steeds meer te maken met geweld. "Vroeger kregen we gemiddeld drie keer per maand met geweld te maken, maar de laatste 6 tot 12 maanden is dat zwaar verergerd", zei d’Ursel toen. "Als er messen worden getrokken en flessen worden gebroken om medewerkers mee aan te vallen, dan wordt dit een andere job die de onze niet meer is."



In een open brief richt d'Ursel zich vandaag tot de Brusselse regering, federaal minister van Armoedebestrijding Karine Lalieux (PS) en de gemeenten Anderlecht, Sint-Gillis en Brussel-Stad. Hij wil dat de verschillende bevoegde overheden aan tafel gaan zitten om een crisissituatie te erkennen. "Daar horen dan maatregelen bij die die de werkomstandigheden van onze ploegen op het terrein moeten verbeteren en die perspectief bieden aan de meest kwetsbare mensen in het gewest", aldus d'Ursel. "Tenzij de politiek denkt dat ze al genoeg doet."

