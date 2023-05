Oude postzegels in Belgische frank zijn nog steeds geldig

Heb je nog oude postzegels in Belgische frank ergens liggen? Die kan je wel degelijk nog op een brief plakken en opsturen naar binnen- en buitenland. Al zal je wel goed moeten rekenen, want de waarde van de oude zegels moet overeenkomen met de waarde van een postzegel van vandaag. Bpost voegt nog toe: “Als dat niet het geval is, zal de brief niet aankomen.”