4,5 jaar cel voor Capitoolbestormer die voeten legde op bureau van Nancy Pelosi

Dé bekendste foto's van die dag -naast die van Barnett- is ongetwijfeld de man met de bizonkop. Die werd eerder al veroordeeld tot 41 maanden cel.

De hoogste straf die een bestormer tot nog toe heeft gekregen was 14 jaar cel. Die twijfelachtige eer ging naar Peter Schwartz. Tijdens de bestorming van het Capitool gooide Schwartz een stoel naar politieagenten en viel hij ze aan met pepperspray. Over die stoel zou hij later via een sms hebben opgeschept.

Er zijn nog een aantal zware aanklachten tegen andere bestormers in aantocht. In de zaak tegen Stewart Rhodes, de leider van de extreemrechtse Oath Keepers militie, vroegen de openbare aanklagers eerder deze maand om een straf van 25 jaar.

Begin deze maand zijn ook vier leden van de extreemrechtse groep Proud Boys schuldig bevonden aan opruiing. Ze riskeren elk tot 20 jaar gevangenisstraf. Volgende maand kennen ze hun straf.