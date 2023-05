Privé-opzoekingen en eigen misdrijven verbergen: politiemensen blijven misbruik maken van politiedatabank

“In essentie hebben we twee grote vaststellingen gedaan”, schetst Frank Schuermans van het Controleorgaan op de Politionele Informatie (COC). “Ten eerste zien we nog steeds – want nieuw is het niet – dat politieambtenaren de politiedatabank ANG raadplegen voor privédoeleinden. Denk maar aan relationele problemen, opzoekingen op vraag van vrienden of uit nieuwsgierigheid enzovoort.”