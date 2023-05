130 actievoerders verstoren receptie 100 jaar luchthaven en gooien "papieren privéjets" naar Antwerps stadhuis

"We vragen dat de luchthaven wordt gesloten en daar hebben we meerdere redenen voor", zegt Ellys Van der Taelen van Doe Deurne Dicht. "De luchthaven is ongelofelijk vervuilend. Het zijn vooral privéjets die van daaruit vertrekken. Die stoten drie keer meer uit dan een commerciële vlucht. Daarnaast is het nooit winstgevend geweest. Per euro omzet, steken wij er drie euro in. En tenslotte is het ook sociaal onrechtvaardig."