Rallycrosscircuit Duivelsberg in Maasmechelen krijgt een nieuwe vergunning voor vijf jaar maar onder strenge voorwaarden

Dan werd een aangepaste vergunningsaanvraag ingediend en kwam er een nieuw openbaar onderzoek. Daarin kwamen vijf bezwaren binnen. "De adviserende overheidsinstanties (ANB, departement Omgeving, …) gaven deze keer wel allen een voorwaardelijk gunstig advies. Op basis hiervan leveren we de vergunning nu af, maar leggen we wel een aantal belangrijke voorwaarden op: de vergunning wordt beperkt tot 5 jaar, in plaats van de gevraagde 20 jaar. Ook het aantal raceweekends wordt beperkt tot 12 per jaar, waarbij ook geen races mogen plaatsvinden van maart tot en met 30 juni", licht gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening Inge Moors (CD&V) toe.