BEKIJK - Grote rampoefening op de luchthaven Kortrijk-Wevelgem

"De simulatie waar we vandaag op oefenen, is een ongeval tussen een landend vliegtuig dat botst met een vliegtuig dat klaar staat om te vertrekken." Daarbij worden geen echte vliegtuigen gebruikt.

"We oefenen op een gecontroleerde brand in een container, met een namaakvliegtuig dat de brandweer gebruikt voor oefeningen en een bus, waar simulanten in zitten, mensen die doen alsof ze gewond zijn. Voor de slachtoffers doen we beroep op vrijwilligers en leerlingen van de opleiding integrale veiligheid uit SiVi Torhout."