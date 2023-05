Forum der Joodse Organisaties eist excuses voor stigmatiserende uitspraken van Antwerpse goudsmelterij

Als reactie daarop maakte de woordvoerder van het bedrijf in De Standaard gewag van pestgedrag door buurtbewoners die eropuit zijn om de gegeerde gronden in de Joodse wijk goedkoop te kunnen inpikken. Nog volgens de woordvoerder zou dat niet de eerste keer zijn dat zoiets gebeurt in de Joodse buurt.

Het Forum is verafschuwd door de uitspraken die zouden wijzen op een verborgen Joodse agenda. "De reactie is volledig ongepast", klinkt het bij het FJO. "Het bedrijf is zelf het voorwerp van aanhoudend en breed gedragen maatschappelijk protest. Het wordt beschuldigd van gevaarlijke vervuiling, maar probeert er een "Joods" probleem van te maken. Het is geen Joods probleem. Christelijke, islamitische medeburgers, andere gelovigen en atheïsten nemen deel aan de protesten, maar enkel de Joden worden geviseerd."