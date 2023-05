Relatiedeskundige Rika Ponnet beantwoordt de vraag van de week: “Wat als je in je familie het vijfde wiel aan de wagen bent?”

Kan Kaat de situatie nog rechttrekken na 40 jaar? Breken met de vader vindt Rika Ponnet alvast geen optie: “Wat dan blijf je er nog mee bezig. Het blijven ook altijd je ouders.”

Wat raadt Ponnet dan wel aan? “Ik zou nog een laatste poging wagen. Niet gesproken, want het is duidelijk dat dit niet via een gesprek kan, maar eventueel geschreven. Zo’n brief schrijven gaat niet over alsnog erkenning zoeken en iemand erop wijzen dat hij je tekort heeft gedaan. Zo’n brief schrijven gaat wel over het uitspreken van de behoefte dat je dichter bij je vader wil staan.”

“Een veilige ouder-kindrelatie hebben in een nieuw samengesteld gezin, vergt andere dingen dan in een gewoon kerngezin” zegt Rika Ponnet ook. “In een nieuw samengesteld gezin is het erg belangrijk dat ouders tijd alleen doorbrengen met hun kinderen, zonder de nieuwe partner. Voor de kinderen is de verlieservaring immers dubbel: je verliest het gezin waar je deel van uit maakt, en je verliest ook je vader of moeder omdat ze samen zijn met een nieuwe partner. Als er nog eens nieuwe kinderen bijkomen die er wel voltijds mogen zijn, word je nog eens geconfronteerd met het feit dat je vader er maar deeltijds voor je is.”